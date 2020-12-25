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Новобранцы приняли участие в сборах гранатометчиков и снайперов

25.12.2020 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новобранцы приняли участие в сборах гранатометчиков и снайперов

Новобранцы осеннего призыва приняли участие в сборах с гранатометчиками, снайперами и пулеметчиками 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. 

На Гожском полигоне под Гродно командиры приступили к обучению новоиспеченных бойцов тонкостям работы с оружием. Проходят занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня и практической стрельбе. Здесь помогает умение пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, которые определяют расстояния до условного противника.

Владислав Бас, командир роты: «Снайпер должен не только уметь стрелять, но и быть подготовленным по математике, производить расчеты, оценивать обстановку, а потом принимать решение». 

По итогам сборов каждый военнослужащий получит необходимые знания и отработает комплекс нормативов по предметам боевой подготовки, что позволит приступить к выполнению задач уже в составе подразделений.

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Теги: Гродно
 
 
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Новобранцы осеннего призыва приняли участие в сборах с гранатометчиками, снайперами и пулеметчиками 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.  На...
 
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