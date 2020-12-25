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Новобранцы приняли участие в сборах гранатометчиков и снайперов
Источник материала: ОНТ
Новобранцы осеннего призыва приняли участие в сборах с гранатометчиками, снайперами и пулеметчиками 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.
На Гожском полигоне под Гродно командиры приступили к обучению новоиспеченных бойцов тонкостям работы с оружием. Проходят занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня и практической стрельбе. Здесь помогает умение пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, которые определяют расстояния до условного противника.
По итогам сборов каждый военнослужащий получит необходимые знания и отработает комплекс нормативов по предметам боевой подготовки, что позволит приступить к выполнению задач уже в составе подразделений.
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Новобранцы осеннего призыва приняли участие в сборах с гранатометчиками, снайперами и пулеметчиками 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. На...
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