Две компании из «Дана Холдингз» завершают деятельность по строительству в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Компании «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт», которые входят в «Дана Холдингз», завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций. Сообщение об этом сначала появилось, а потом исчезло с сайта застройщика. Рассказываем, что это за компании и что они реализовали.





Сейчас в «Дана Холдингз» входят как минимум три строительные компании: «Дана Астра», «Эмирейтс Блю Скай» (бывашая «Зомекс Инвестмнет») и «Дубай Вотер Фронт» (бывшая «БЕЛИНТЕ РОБА»).

«Дана Астра» сейчас реализует «Минск-Мир», а «Эмирейтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» — «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев», соответственно.

— Комплекс «Маяк Минска» построен, «Парк Челюскинцев» будет сдан уже в следующем году — на этом компании «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций, — сообщалось на сайте «Дана Холдингз».





Но после того, как на это обратили внимание СМИ, сообщение удалили.





Таким образом, из изначального сообщения следует, что «Дана Астра» остается на рынке и продолжает строить «Минск-Мир». Что же касается построенных компаниями «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» жилых комплексов, то они обслуживаются либо товариществами собственников, либо созданной «Даной» организацией «Дубай Проперти Менеджмент».

Отметим, что ни «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» не значатся в списках компаний из «Дана Холдингз», которые попали под санкции . Там указана как раз таки «Дана Астра», которая остается.

Но при этом «Эмирэйтс Блю Скай» должна была выступать заказчиком строительства « Северного Берега », а также виллы для арабского бизнесмена под Минском. Но, учитывая уровень согласования этих проектов, ничего не мешает создать под них другие компании.

Поэтому вряд ли прекращение компаниями «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» деятельности по строительству как-то сильно отразится на нашей жизни.

«Эмирейтс Блю Скай» учреждена двумя кипрскими офшорами на паритетной основе. Компания «Дубай Вотер Фронт» учреждена кипрским офшором (98%) и родственницей Боголюба Карича (2%).