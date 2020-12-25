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Две компании из «Дана Холдингз» завершают деятельность по строительству в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Компании «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт», которые входят в «Дана Холдингз», завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций.
Сейчас в «Дана Холдингз» входят как минимум три строительные компании: «Дана Астра», «Эмирейтс Блю Скай» (бывашая «Зомекс Инвестмнет») и «Дубай Вотер Фронт» (бывшая «БЕЛИНТЕ РОБА»).
«Дана Астра» сейчас реализует «Минск-Мир», а «Эмирейтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» — «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев», соответственно.
— Комплекс «Маяк Минска» построен, «Парк Челюскинцев» будет сдан уже в следующем году — на этом компании «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций, — сообщалось на сайте «Дана Холдингз».
Но после того, как на это обратили внимание СМИ, сообщение удалили.
Таким образом, из изначального сообщения следует, что «Дана Астра» остается на рынке и продолжает строить «Минск-Мир». Что же касается построенных компаниями «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» жилых комплексов, то они обслуживаются либо товариществами собственников, либо созданной «Даной» организацией «Дубай Проперти Менеджмент».
Отметим, что ни «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» не значатся в списках компаний из «Дана Холдингз», которые
Но при этом «Эмирэйтс Блю Скай» должна была выступать заказчиком строительства «
Поэтому вряд ли прекращение компаниями «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» деятельности по строительству как-то сильно отразится на нашей жизни.
«Эмирейтс Блю Скай» учреждена двумя кипрскими офшорами на паритетной основе. Компания «Дубай Вотер Фронт» учреждена кипрским офшором (98%) и родственницей Боголюба Карича (2%).
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