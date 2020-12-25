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Две компании из «Дана Холдингз» завершают деятельность по строительству в Беларуси

25.12.2020 13:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компании «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт», которые входят в «Дана Холдингз», завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций. Сообщение об этом сначала появилось, а потом исчезло с сайта застройщика. Рассказываем, что это за компании и что они реализовали.


Сейчас в «Дана Холдингз» входят как минимум три строительные компании: «Дана Астра», «Эмирейтс Блю Скай» (бывашая «Зомекс Инвестмнет») и «Дубай Вотер Фронт» (бывшая «БЕЛИНТЕ РОБА»).

«Дана Астра» сейчас реализует «Минск-Мир», а «Эмирейтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» — «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев», соответственно.

— Комплекс «Маяк Минска» построен, «Парк Челюскинцев» будет сдан уже в следующем году — на этом компании «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций, — сообщалось на сайте «Дана Холдингз».


Но после того, как на это обратили внимание СМИ, сообщение удалили.


Таким образом, из изначального сообщения следует, что «Дана Астра» остается на рынке и продолжает строить «Минск-Мир». Что же касается построенных компаниями «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» жилых комплексов, то они обслуживаются либо товариществами собственников, либо созданной «Даной» организацией «Дубай Проперти Менеджмент».

Отметим, что ни «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» не значатся в списках компаний из «Дана Холдингз», которые попали под санкции. Там указана как раз таки «Дана Астра», которая остается.

Но при этом «Эмирэйтс Блю Скай» должна была выступать заказчиком строительства «Северного Берега», а также виллы для арабского бизнесмена под Минском. Но, учитывая уровень согласования этих проектов, ничего не мешает создать под них другие компании.

Поэтому вряд ли прекращение компаниями «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» деятельности по строительству как-то сильно отразится на нашей жизни.

«Эмирейтс Блю Скай» учреждена двумя кипрскими офшорами на паритетной основе. Компания «Дубай Вотер Фронт» учреждена кипрским офшором (98%) и родственницей Боголюба Карича (2%).

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Теги: Минск
 
 
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