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Бюджет Союзного государства в 2021 году составит более 4,7 млрд российских рублей

25.12.2020 13:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бюджет Союзного государства в 2021 году составит более 4,7 млрд российских рублей, заявил журналистам первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко по итогам 59-й сессии Парламентского собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основной вопрос повестки дня сессии Парламентского собрания - принятие бюджета Союзного государства на 2021 год. Он принят сегодня в сумме 4 млрд 715 млн российских рублей. Вы знаете, что он состоит из двух частей: 35% - это белорусская часть, 65% - российская. Важно, что определены направления использования бюджета. Значительная часть средств пойдет на вопросы военно-технического сотрудничества, безопасность Союзного государства, на развитие здравоохранения, образования, социальной сферы, оздоровление ветеранов Великой Отечественной войны и детей из пострадавших от чернобыльской катастрофы районов", - рассказал Владимир Андрейченко.

По его словам, в следующем году планируется реализовать девять совместных программ и 26 мероприятий. "В качестве одного из положительных примеров реализации союзных программ я бы хотел назвать спинальные системы. За 4 года работы российскими и белорусскими учеными созданы современные методики и технологии лечения искривлений, деформаций и травм позвоночника, особенно у детей раннего возраста. В том числе ученые предложили оборудование соответствующее. То есть пришло время готовить кадры, создавать медицинские центры, чтобы лечить наших детей", - отметил первый зампред Парламентского собрания.
 
 
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Бюджет Союзного государства в 2021 году составит более 4,7 млрд российских рублей, заявил журналистам первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза...
 
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