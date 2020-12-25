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Папа Римский выступил на рождественской мессе: Рождество позволяет нам возрождаться

25.12.2020 13:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Христиане западного обряда 25 декабря встречают Рождество Христово. В этот большой праздник к верующим обратился Папа Римский Франциск. Вечером 24 декабря он провел в соборе Святого Петра литургию и в своей проповеди напомнил, что этой ночью исполнилось великое пророчество Исаии: "Младенец родился нам; Сын дан нам" (Ис 9,5).





- Рождение ребенка – это огромная радость, поразительное событие, которое меняет и приводит в движение все вокруг; оно приносит ни с чем не сравнимое счастье. Таково Рождество Иисуса: оно позволяет нам возрождаться и находить в нем силы, чтобы выдержать все испытания. Христос приходит в мир для каждого из людей, подчеркнул Папа Франциск. Сын Божий, благословенный по природе, приходит сделать нас своей благодатью возлюбленными, благословенными детьми Бога, и в этом – неиссякаемый источник надежды и силы, позволяющей преодолевать все наши недостатки, раны и неудачи прошлого, страхи и тревогу о будущем, - говорилось во время рождественской мессы в Ватикане.

Понтифик также подчеркнул, что "любовь Бога к нам не зависит и никогда не будет зависеть от нас самих: она безвозмездна, она – чистейшая благодать". Он не может не любить нас, даже не смотря на неблагодарность людей. Младенец Иисус  пришел на эту землю ночью, в нищете и отверженности, хотя заслуживал родиться величайшим царем в самом красивом дворце. Своим рождеством Господь показал бесконечность своей конкретной любви к человечеству

- Он поместил все наше спасение в ясли хлева и не страшится нашей бедности: позволим же его милосердию преобразить наши страдания! – призвал верующих Папа Франциск. 

Он напомним, что Бог пришел в этот мир  беспомощным младенцем, чтобы побудить нас заботиться о других, что заставить понять, насколько бесполезны многие наши прихоти. Любовь Христа напоминает, что время, дарованное нам, служит чтобы утешать страдающих ближних, а не оплакивать себя. Помогаю другим, мы покажем любовь ко Христу.
 
 
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Христиане западного обряда 25 декабря встречают Рождество Христово. В этот большой праздник к верующим обратился Папа Римский Франциск. Вечером 24 декабря он провел...
 
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