Владимир Зеленский: Если Россия нападет, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины









- Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает, - отметил он.





Что касается урегулирования ситуации в Донбассе, то Владимир Зеленский напомнил, что Украина сделала многое из оговоренного.





- Кроме обмена, мы открыли КПВВ "Счастье" и "Новотроицкое", больше строили дорог в Донецкой и Луганской областях. Чтобы та сторона видела, как мы относимся к нашим территорий. Еще строили в Закарпатской области, где нам говорили, что венгры вкладывают деньги в Украину, а Украина в свою страну - нет. Я хотел показать, что мы делаем по-другому. Также дороги строились в Херсонской области. У нас была задача показать людям в Крыму, что здесь делается. Это геополитический шаг, связанный с инфраструктурой. И в асфальт мы ничего не закатывали. Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел, - добавил президент Украины.





В будущем он хочет прописать детальный план прекращения войны.





- Теперь, сидя в шпагате, надо что-то делать, становиться на ноги, иначе будешь продвигаться вперед очень медленно. Поэтому мы сказали, что с некоторыми моментами мы не согласны. И пропишем детальный план прекращения войны. Для этого предложили режим тишины и его соблюдение с конкретной даты, не обращая внимания на провокации. Считаю, что первый шаг сделан. Далее - встречаются наши советники в нормандском формате, готовят встречу лидеров. Считаю, что никто не хочет заканчивать войну, кроме Украины. Нет, европейские партнеры тоже хотят. Только Россия не очень спешит, боевикам это невыгодно. Получается простая ситуация, из которой надо найти сложный выход, - сказал Владимир Зеленский.





Украинский лидер сообщил, что встреча советников должна была состояться в декабре, но она так и не состоялась. Уже после нее будут готовить план со всеми датами. Встреча советников, прошедшая 11 сентября, не была особо результативной - кроме того, стороны-участники по-разному оценивали договоренности, которые были на ней достигнуты.