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Фоторепортаж: Архиепископ Кондрусевич провел праздничную мессу в Красном костеле в Минске

25.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Фоторепортаж: Архиепископ Кондрусевич провел праздничную мессу в Красном костеле в Минске

  • 25.12.2020, 13:24
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Почти четыре месяца глава католиков Беларуси не мог вернуться на родину.

25 декабря в костеле св. Симона и св. Елены митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич провел торжественную святую мессу, передает «Белсат».

Почти четыре месяца Тадеуш Кондрусевич не мог вернуться на родину. Вскоре после президентских выборов в Беларуси глава католического епископата призвал силовиков и протестующих прекратить насилие, а Лукашенко и чиновников – начать «конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невиновных граждан».

31 августа пограничники не впустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Позже МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным. Также Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций».

24 декабря архиепископ Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь.


Фото: АК / Белсат


Фото: АК / Белсат

Фото: АК / Белсат

Фото: АК / Белсат

Фото: АК / Белсат

Фото: АК / Белсат

Фото: АК / Белсат
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Теги: Минск
 
 
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Почти четыре месяца глава католиков Беларуси не мог вернуться на родину.
 
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