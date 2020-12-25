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Reuters: США вскоре добьют «Северный поток-2»
Источник материала: Хартия'97
Reuters: США вскоре добьют «Северный поток-2»
Белый дом готовит расширенные санкции.
США планируют вскоре ввести новые расширенные санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников в администрации Дональда Трампа, пишет
По словам источников, администрация американского лидера, готовящаяся к уходу, готовит пакет санкций, который может нанести смертельный удар по проекту.
«Мы наносили один удар за другим, а теперь мы готовы вонзить кол в сердце этого проекта», — отметил один из чиновников.
Другой источник отметил, что некоторым европейским компаниям удастся избежать санкций, если они предпримут добросовестные усилия для прекращения своего участия в проекте.
17 декабря в сенатор США сказал, что газопровод «Северный поток-2» никогда не будет достроен, заявления России о возобновлении работ – дезинформация.
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Белый дом готовит расширенные санкции.
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