Источник материала: Хартия'97

Reuters: США вскоре добьют «Северный поток-2» 25.12.2020, 13:03

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фото: maksim shemetov (reuters)

Белый дом готовит расширенные санкции.

США планируют вскоре ввести новые расширенные санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников в администрации Дональда Трампа, пишет Guildhall .

По словам источников, администрация американского лидера, готовящаяся к уходу, готовит пакет санкций, который может нанести смертельный удар по проекту.

«Мы наносили один удар за другим, а теперь мы готовы вонзить кол в сердце этого проекта», — отметил один из чиновников.

Другой источник отметил, что некоторым европейским компаниям удастся избежать санкций, если они предпримут добросовестные усилия для прекращения своего участия в проекте.

17 декабря в сенатор США сказал, что газопровод «Северный поток-2» никогда не будет достроен, заявления России о возобновлении работ – дезинформация.

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