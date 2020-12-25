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Ученые: Обычный лук является мощным средством достижения долголетия

25.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые: Обычный лук является мощным средством достижения долголетия

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  • 25.12.2020, 12:36
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Ученые: Обычный лук является мощным средством достижения долголетия

Специалисты назвали ряд оздоровительных эффектов, связанных с употреблением лука.

О том, что обычный лук был назван учеными мощным средством для достижения долголетия, сообщает healthinfo.ua со ссылкой на Food News. По словам его экспертов, лук невероятно богат фитохимическими веществами, такими как антоцианы, кверцетин, сульфиды и тиосульфинаты, повышающими защиту организма от развития опасных, укорачивающих жизнь, заболеваний.

Тиосульфинаты, будучи соединениями серы, помогают подавлять рост вредных микроорганизмов, предотвращают образование тромбов. Аннтоцианы, представляющие собой мощные антиоксиданты, противостоят хроническим воспалениям. Соединения сульфиды и полисульфиды не только придают луку характерный запах, но также обладают противораковыми свойствами. Кверцетин, являющийся антиоксидантным флавоноидом, улучшает функционирование сердца.

Учеными был назван ряд оздоровительных эффектов, связанных с употреблением лука и способствующих достижению долголетия:

- нормализация артериального давления,

- снижение высокого уровня триглицеридов в крови,

- снижение высокого уровня сахара в крови,

- защита клеток от окислительного повреждения,

- подавление роста патогенов в организме,

- предотвращение остеопороза,

- снижение вероятности возникновения рака.

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Специалисты назвали ряд оздоровительных эффектов, связанных с употреблением лука.
 
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