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Умер бывший нападающий сборной Беларуси по футболу

25.12.2020 13:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня стало известно о смерти бывшего футболиста Максима Цыгалко. Ему было всего 37 лет.

Умер бывший нападающий сборной Беларуси по футболу

Карьера футболиста оборвалась после череды серьезных травм (на тот момент ему исполнилось 26 лет).

Последним клубом форварда стал могилевский «Савит», за который он успел провести восемь встреч (2 гола).

Начинал же Максим карьеру в «Динамо-Юни», за который в 26 матчах забил 17 раз.

Потом была главная команда клуба — за «Динамо» он провел 53 поединка, в которых отправил в ворота соперников 24 мяча.

Также в трудовой книжке футболиста значились «Нафтан» (24/3), казахстанский «Кайсар» (21/7) и армянский «Бананц»   (4/2).

Выступал за молодежную (11/3) и национальную (2/1) сборные страны.  

 
 
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Сегодня стало известно о смерти бывшего футболиста Максима Цыгалко. Ему было всего 37 лет.
 
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