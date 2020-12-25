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Лукашенко объяснил, почему посещает больницы с коронавирусными пациентами

25.12.2020 13:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко продолжает посещать лечучреждения страны. Сегодня на очереди — Минская детская инфекционная клиническая больница. Во время сегодняшнего посещения он объяснил, почему в последнее время ездит по больницам. Говорит, что это стиль его работы. Его слова цитирует БЕЛТА.

— Это стиль моей работы на протяжении четверти века. Уборочная, посевная кампания — и я у крестьян. Есть проблемы в зоне промышленности — я туда. Надо что-то продать — я за границу. И так далее. Сегодня самая большая проблема для нашего общества (назовем это проблемой) — это болезнь наших людей, как и во всем мире. Слава богу, и я не устану это повторять, нас он еще немножко пожалел и жалеет, — сказал Александр Лукашенко.

Он высказался и о предстоящей вакцинации от COVID-19. По словам Лукашенко, она будет добровольной и белорусы смогут выбирать, какой прививкой собираются себя обезопасить.

(будет дополнено)

 
 
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Александр Лукашенко продолжает посещать лечучреждения страны. Сегодня на очереди — Минская детская инфекционная клиническая больница. Во время сегодняшнего...
 
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