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Врачи назвали неожиданный вред мандаринов: особенно опасны после еды

25.12.2020 13:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Врачи назвали неожиданный вред мандаринов: особенно опасны после еды
Фото: freepik.com
Мандарины – своеобразный символ Нового года. Этот фрукт является обязательным на Новогоднем столе любого украинца. Однако врачи предупреждают, что употреблять его нужно перед праздничным ужином, иначе он будет опасен для организма. Когда и как можно употреблять мандарины без вреда для организма – рассказали врачи.

Мандарины являются одним из самых богатых источников витамина С, а также защищают от простудных заболеваний. Но могут провоцировать другие болезни при их неправильном употреблении. Как сообщают диетологи, мандарины надо есть в начале застолья, а никак не на десерт. Об этом сообщает HealthLine.

Медики отмечают, что просто не нужно налегать на мандарины после мяса. Попав в желудок после основных блюд, тяжелого мяса, они не переварятся и начнут бродить, вызывая изжогу, отрыжку и вздутие живота. Также лучше ограничиться несколькими мандаринами, а не съедать весь пакет. В этом случае вы еще обезопасите себя от аллергии.

Аскорбиновая кислота в составе мандаринов может раздражать слизистую желудка, поэтому их нельзя употреблять при язвенной болезни, повышенной кислотности и во время обострения воспалительных заболеваний желудка и кишечника. Также их стоит исключить из рациона людям, страдающим гепатитом, холециститом и нефритом. Большое количество каротина и витамина А в мандаринах может накапливаться в печени и повреждать ее, если орган ослаблен болезнью.

Кроме того, мандарины часто вызывают аллергии. Поэтому не стоит их переедать и давать детям до 2-3 лет.
 
 
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Мандарины являются одним из самых богатых источников витамина С.
 
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