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Обновленный Kia Stinger на рынке ТС появится в следующем году

25.12.2020 13:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский офис Kia сообщил, что обновленный лифтбек Stinger прошел все испытания, предусмотренные сертификацией для местного рынка, получив Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).


И без того динамичная «пятидверка» после обновления стала выглядеть еще эффектнее. В дизайне экстерьера Stinger появились более выразительные детали, а интерьер с новыми материалами в отделке и модернизированной информационно-развлекательной системой стал еще более комфортным. Появились новые системы помощи водителю.


В соседней стране обновленный Stinger предложат с прежними турбодвигателями T-GDi. Это «четверка» объемом 2 л (197 и 247 л.с.) и 3,3-литровый V6, развивающий 370 л.с. и 510 Нм крутящего момента. Коробка передач во всех случаях — 8-ступенчатый «автомат», привод — задний или полный.


Габаритная длина Stinger составляет 4830 мм, ширина — 1870 мм, колесная база 2905 мм, а высота варьируется в пределах от 1400 до 1420 мм в зависимости от установленных колес — от 17 до 19 дюймов.


В России обновленный лифтбек Kia дебютирует в 2021 году. Более подробная информация о дате начала продаж, комплектациях и ценах появится позже.

 
 
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Российский офис Kia сообщил, что обновленный лифтбек Stinger прошел все испытания, предусмотренные сертификацией для местного рынка.
 
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