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Обновленный Kia Stinger на рынке ТС появится в следующем году
Источник материала: Tut.by
Российский офис Kia сообщил, что
И без того динамичная «пятидверка» после обновления стала выглядеть еще эффектнее. В дизайне экстерьера
В соседней стране обновленный Stinger предложат с прежними турбодвигателями T-GDi. Это «четверка» объемом 2 л (197 и 247 л.с.) и 3,3-литровый V6, развивающий 370 л.с. и 510 Нм крутящего момента. Коробка передач во всех случаях — 8-ступенчатый «автомат», привод — задний или полный.
Габаритная длина Stinger составляет 4830 мм, ширина — 1870 мм, колесная база 2905 мм, а высота варьируется в пределах от 1400 до 1420 мм в зависимости от установленных колес — от 17 до 19 дюймов.
В России обновленный лифтбек Kia дебютирует в 2021 году. Более подробная информация о дате начала продаж, комплектациях и ценах появится позже.
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Российский офис Kia сообщил, что обновленный лифтбек Stinger прошел все испытания, предусмотренные сертификацией для местного рынка.
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