Фонд BySoL сообщил об изменениях в поддержке пострадавших за гражданскую позицию белорусов

Программа помощи людям, уволенным за свои политические взгляды, изменила формат, сообщил сооснователь BySoL Андрей Стрижак.

Обратившимся в фонд после 18 декабря будет предоставляться не материальная поддержка, а помощь в трудоустройстве. «Эти люди получат возможность найти работу у лояльных работодателей по своей профессии или переквалифицировавшись», —цитирует СтрижакаОн пояснил, что фонд уже начал сотрудничать с несколькими инициативами и делать продукты, которые позволяют людям помогать друг другу. К примеру, белорусский учитель при увольнении сможет дистанционно учить русскому или белорусскому языку детей из русскоязычных диаспор в США или Германии. Стрижак рассказал, что подобных вариантов трудоустройства найдено много и что уже в следующем месяце механизмы по трудоустройству заработают.