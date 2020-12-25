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Почему «адекватные белорусы давно не говорят «слабый пол»

25.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Автор YT-канала «Жизнь-малина» — о том, в чем сила.

Почему «адекватные белорусы давно не говорят «слабый пол»

Ольга Хижинкова и Никита Мелкозеров. Фото Ивана Морозова

— Мне кажется, адекватные белорусы давно не говорят «слабый пол» в отношении женщин. Тем более нынешний год стал выставкой достижений их несгибаемого духа. Один из ярких примеров — Хижинкова, — пишет Никита Мелкозеров. — Сила может быть откровенно тупой. Есть у нас группа граждан, активно ее практикующая. Грубость, ярость, насилие. Прочее нарушение чужих границ.

Сила может быть достойной. Спокойствие, замешанное на внутренней доброте. Его обычно выражает мягкая улыбка, уверенный голос и ясный взгляд безо всяких резких движений. Олин вариант.

Напомним, Ольга Хижинкова вышла на свободу 20 декабря. Она провела под арестом 42 дня. 

 
 
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Автор YT-канала «Жизнь-малина» — о том, в чем сила.
 
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