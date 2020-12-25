Почему «адекватные белорусы давно не говорят «слабый пол»

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Почему «адекватные белорусы давно не говорят «слабый пол»
25.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Автор YT-канала «Жизнь-малина» — о том, в чем сила.
Ольга Хижинкова и Никита Мелкозеров. Фото Ивана Морозова
— Мне кажется, адекватные белорусы давно не говорят «слабый пол» в отношении женщин. Тем более нынешний год стал выставкой достижений их несгибаемого духа. Один из ярких примеров — Хижинкова, —
Сила может быть достойной. Спокойствие, замешанное на внутренней доброте. Его обычно выражает мягкая улыбка, уверенный голос и ясный взгляд безо всяких резких движений. Олин вариант.
Напомним, Ольга Хижинкова
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Автор YT-канала «Жизнь-малина» — о том, в чем сила.
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