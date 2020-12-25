Две компании из «Дана Холдингз» завершают деятельность по строительству в Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Компании «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт», которые входят в «Дана Холдингз», завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций. Сообщение об этом сначала появилось, а потом исчезло с сайта застройщика. TUT.BY рассказывает, что это за компании и что они реализовали.

Сейчас в «Дана Холдингз» входят как минимум четыре строительные компании: «Дана Астра», «ЭмирЕйтс Блю Скай», «ЭмирЭйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт».

«Дана Астра» сейчас реализует «Минск-Мир», а «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» — «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев», соответственно.

— Комплекс «Маяк Минска» построен, «Парк Челюскинцев» будет сдан уже в следующем году — на этом компании «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций, — сообщалось на сайте «Дана Холдингз».





Но после того, как на это обратили внимание СМИ, сообщение удалили.





Таким образом, из изначального сообщения следует, что «Дана Астра» остается на рынке и продолжает строить «Минск-Мир». Что же касается построенных компаниями «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» жилых комплексов, то они обслуживаются либо товариществами собственников, либо созданной «Даной» организацией «Дубай Проперти Менеджмент».

Отметим, что ни «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» не значатся в списках компаний из «Дана Холдингз», которые попали под санкции. Там указана как раз таки «Дана Астра», которая остается.

Что же касается строительства «Северного Берега», а также виллы для арабского бизнесмена под Минском, то там заказчиком должна выступать «ЭмирЕйтс Блю Скай».

Поэтому вряд ли прекращение компаниями «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» деятельности по строительству как-то сильно отразится на нашей жизни.