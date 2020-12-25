ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Две компании из «Дана Холдингз» завершают деятельность по строительству в Беларуси

25.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Компании «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт», которые входят в «Дана Холдингз», завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций. Сообщение об этом сначала появилось, а потом исчезло с сайта застройщика. TUT.BY рассказывает, что это за компании и что они реализовали.

Сейчас в «Дана Холдингз» входят как минимум четыре строительные компании: «Дана Астра», «ЭмирЕйтс Блю Скай», «ЭмирЭйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт».

«Дана Астра» сейчас реализует «Минск-Мир», а «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» — «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев», соответственно.

— Комплекс «Маяк Минска» построен, «Парк Челюскинцев» будет сдан уже в следующем году — на этом компании «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций, — сообщалось на сайте «Дана Холдингз».

Две компании из «Дана Холдингз» завершают деятельность по строительству в Беларуси

Но после того, как на это обратили внимание СМИ, сообщение удалили.

Две компании из «Дана Холдингз» завершают деятельность по строительству в Беларуси

Таким образом, из изначального сообщения следует, что «Дана Астра» остается на рынке и продолжает строить «Минск-Мир». Что же касается построенных компаниями «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» жилых комплексов, то они обслуживаются либо товариществами собственников, либо созданной «Даной» организацией «Дубай Проперти Менеджмент».

Отметим, что ни «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» не значатся в списках компаний из «Дана Холдингз», которые попали под санкции. Там указана как раз таки «Дана Астра», которая остается.

Что же касается строительства «Северного Берега», а также виллы для арабского бизнесмена под Минском, то там заказчиком должна выступать «ЭмирЕйтс Блю Скай».

Поэтому вряд ли прекращение компаниями «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» деятельности по строительству как-то сильно отразится на нашей жизни.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Кранальна да слёз. Cвяточная імша ў Чырвоным касцёле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика