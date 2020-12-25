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МАЗ теряет позиции на российском рынке новых грузовиков

25.12.2020 14:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Продукция Минского автозавода теряет привлекательность на российском рынке новых грузовых автомобилей.

МАЗ теряет позиции на российском рынке новых грузовиков

За январь-ноябрь 2020 года белорусский завод, по данным autostat.ru, продал в России 3159 грузовиков (за аналогичный период прошлого года — 3449). Это седьмое место среди гигантов автопрома, работающих на этом рынке.

В топ-5 компаний, продавших больше всего своих грузовиков выглядит так:

  1. КамАЗ — 24513 (в 2019-м — 24359);
  2. ГАЗ — 6100 (7791);
  3. Scania — 4332 (4468);
  4. Volvo — 3903 (4994);
  5. «Урал» — 3417 (2677).
 
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Продукция Минского автозавода теряет привлекательность на российском рынке новых грузовых автомобилей.
 
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