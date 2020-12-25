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МАЗ теряет позиции на российском рынке новых грузовиков
Источник материала: Навiны
Продукция Минского автозавода теряет привлекательность на российском рынке новых грузовых автомобилей.
За январь-ноябрь 2020 года белорусский завод, по данным
В топ-5 компаний, продавших больше всего своих грузовиков выглядит так:
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Продукция Минского автозавода теряет привлекательность на российском рынке новых грузовых автомобилей.
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