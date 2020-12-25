МАЗ теряет позиции на российском рынке новых грузовиков

Продукция Минского автозавода теряет привлекательность на российском рынке новых грузовых автомобилей.





За январь-ноябрь 2020 года белорусский завод, по данным autostat.ru , продал в России 3159 грузовиков (за аналогичный период прошлого года — 3449). Это седьмое место среди гигантов автопрома, работающих на этом рынке.

В топ-5 компаний, продавших больше всего своих грузовиков выглядит так: