Источник материала: Хартия'97

В субботу днем будет до +2°С 25.12.2020, 14:10

Прогноз погоды по стране на 26-27 декабря.

26 декабря территория страны будет находиться под влиянием тыловой части циклона, перемещающегося на территорию Тверской области, пишет сайт pogoda.by . Преимущественно облачно. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью 0..-5°С, днем - 3..+2°С.

27 декабря ночью погоду будут формировать неустойчивые воздушные массы северного происхождения. Днем республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью и утром местами прогнозируется кратковременный снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти порывистый. Температура воздуха ночью -1..-8°С, днем -5..+1°С.

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