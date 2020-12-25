ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В субботу днем будет до +2°С

25.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В субботу днем будет до +2°С

  • 25.12.2020, 14:10
В субботу днем будет до +2°С

Прогноз погоды по стране на 26-27 декабря.

26 декабря территория страны будет находиться под влиянием тыловой части циклона, перемещающегося на территорию Тверской области, пишет сайт pogoda.by. Преимущественно облачно. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью 0..-5°С, днем - 3..+2°С.

27 декабря ночью погоду будут формировать неустойчивые воздушные массы северного происхождения. Днем республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью и утром местами прогнозируется кратковременный снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти порывистый. Температура воздуха ночью -1..-8°С, днем -5..+1°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогноз погоды по стране на 26-27 декабря.
 
Новости дня
Новости разные
 
Невероятный рождественский клип к празднику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика