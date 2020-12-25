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В субботу днем будет до +2°С
Источник материала: Хартия'97
В субботу днем будет до +2°С
Прогноз погоды по стране на 26-27 декабря.
26 декабря территория страны будет находиться под влиянием тыловой части циклона, перемещающегося на территорию Тверской области, пишет сайт
27 декабря ночью погоду будут формировать неустойчивые воздушные массы северного происхождения. Днем республика будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Ночью и утром местами прогнозируется кратковременный снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти порывистый. Температура воздуха ночью -1..-8°С, днем -5..+1°С.
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Прогноз погоды по стране на 26-27 декабря.
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