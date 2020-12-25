Источник материала: Хартия'97

Террористы «ДНР» и «ЛНР» устроили торговые войны между собой 25.12.2020, 14:00

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На оккупированной территории идет передел сфер влияния.

Российские террористические группировки «ДНР» и «ЛНР» не остановились на создании границы между оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. Теперь в ОРДЛО устроили настоящие «торговые войны», сообщают «Ведомости Донбасса» .

В подконтрольных оккупационным «властям ЛНР» пабликах появилось сообщение следующего характера:

«Таможенники «ДНР» пресекли незаконный ввоз из «ДНР» более двух тонн кондитерских изделий».

Данное сообщение не оценили даже сторонники «ДНР». Вот что пишут с соцсетях:

«Давайте между районами поставим кпп и таможни»,

«Позорники!!! Граница!!! Позор!!!»,

«Блин, за что боролись, за что пацаны гибли и гибнут! Граница у них, таможня… слов нет».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.









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