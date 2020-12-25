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Что случилось с валютой?

25.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Что случилось с валютой?

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  • 25.12.2020, 13:34
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Что случилось с валютой?

Белорусский рубль продолжает девальвироваться.

Прошедшая рабочая неделя (21-24 декабря) на БВФБ зафиксировала существенный рост всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают naviny.by.

По итогам пятидневки они выросли:

евро — на 0,0871 пункта (с 3,0713 до 3,1584 белорусского рубля);

доллар — на 0,0823 пункта (с 2,5068 до 2,5891 белорусского рубля);

российский рубль — на 0,0385 пункта (с 3,4164 до 3,4549 белорусского рубля за 100 российских);

злотый — на 0,093 пункта (с 6,9079 до 7,0009 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна — на 0,1335 пункта (с 9,0011 до 9,1346 белорусского рубля за 100 гривен).

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Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль продолжает девальвироваться.
 
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