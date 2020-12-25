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Новый год несется во всю мощь. Вот 10 технологичных подарков, которые точно не передарят

25.12.2020 14:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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До Нового года осталось меньше недели (да мы и сами в шоке). Как известно, выбрать подарок для близких – это хлопотное дельце. Поэтому бренд HONOR решил помочь и и подсказал несколько достойных презентов, на которые сейчас действуют скидки. 

Смартфон для тех, кто любит делать селфи и записывать много видео 

Обратите внимание на смартфон HONOR 30 в серебристо-титановом цвете и версии 8/256 ГБ. Он оснащен 40-мегапиксельной камерой, которая состоит из четырех модулей на все случаи жизни. Основная камера (с фокусным расстоянием 27 мм и диафрагмой f/1.8) может делать фото за вас в любых условиях – даже во время бега трусцой. Телеобъектив 8 МП с перископической конструкцией, оптической стабилизацией, 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом сможет заснять все самые мелкие детали даже на рекомендованном ВОЗ расстоянии. Ультраширокоугольный модуль 8 МП будет полезен для съемки пейзажей и интерьеров. Еще есть дополнительный модуль 2 МП для макросъемки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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До Нового года осталось меньше недели (да мы и сами в шоке). Как известно, выбрать подарок для близких – это хлопотное дельце. Поэтому бренд HONOR решил помочь и и...
 
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