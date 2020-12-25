Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные дни

Источник материала: Tut.by

Самый выгодный курс продажи банками доллара — 2,593 рубля, евро — 3,157 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,65 рубля (БПС-Сбербанке), а ниже всего — 2,593 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Идея Банке, Банке Дабрабыт — 2,578 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,22 рубля, а ниже всего — Paritetbank, БСБ Банке — 3,157 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,141 рубля.