Бойца ММА толпой избили в прямом эфире соратники cоперника

После короткой словесной перепалки в октагоне и пары ложных замахов Исмаилов набросился на оппонента.





Потасовка двух бойцов переросла в массовую драку, а точнее в массовое избиение Минеева. На него набросилась толпа соратников дагестанского атлета, тогда как сам Исмаилов гордо воздел руки в победном жесте.





Тем временем за сеткой уроженца Свердловска били ногами и локтями, причем желающие это сделать буквально выстраивались в очередь.





В инцидент была вынуждена вмешаться полиция, турнир был прерван. Исмаилов получил легкое повреждение носа и был доставлен в полицию, где на него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Ему грозит штраф либо арест до 15 суток. Решение о наказании будет рассматривать суд.





О травмах, полученных Минеевым, не сообщается.





Тренер Минеева Расул Магомедалиев назвал произошедшее "позорищем", показанным на всю Россию.





Sport24 . "То, что случилось - это настолько некрасиво, настолько унизительно! Они толпой напали на моего ученика Минеева. У меня слов нет. Некоторые даже через сетку умудрялись бить Минеева, когда он рядом был! Это же всего лишь спорт! Как можно вот так взять и бескультурно абсолютно напасть на одного человека толпой?" - цитирует Магомедалиева портал





По словам наставника, на его ученика вступились только "два-три пацана", которые попытались разнять и помочь.





"Что обидно - ни один русский парень не вышел Вове помочь! Позор им всем, позор! Я дагестанец, мусульманин, если со мной человек от души общается, я с ним до конца пойду - без разницы, какой он веры. Там же были ребята, которые общаются с Владимиром, тренируются, здороваются - почему они не помогли? Почему допустили этот беспредел?" - добавил Магомедалиев.







