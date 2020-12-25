ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бойца ММА толпой избили в прямом эфире соратники cоперника

25.12.2020 14:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Во время турнира AMC Fight Nights Global Winter Cup в Москве произошла драка между чемпионом промоушена AMC в среднем весе Владимиром Минеевым и средневесом АСА Магомедом Исмаиловым. Потасовка между бойцами переросла в массовое избиение чемпиона.

После короткой словесной перепалки в октагоне и пары ложных замахов Исмаилов набросился на оппонента.

Потасовка двух бойцов переросла в массовую драку, а точнее в массовое избиение Минеева. На него набросилась толпа соратников дагестанского атлета, тогда как сам Исмаилов гордо воздел руки в победном жесте.

Тем временем за сеткой уроженца Свердловска били ногами и локтями, причем желающие это сделать буквально выстраивались в очередь.

В инцидент была вынуждена вмешаться полиция, турнир был прерван. Исмаилов получил легкое повреждение носа и был доставлен в полицию, где на него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Ему грозит штраф либо арест до 15 суток. Решение о наказании будет рассматривать суд.

О травмах, полученных Минеевым, не сообщается.

Тренер Минеева Расул Магомедалиев назвал произошедшее "позорищем", показанным на всю Россию.

"То, что случилось - это настолько некрасиво, настолько унизительно! Они толпой напали на моего ученика Минеева. У меня слов нет. Некоторые даже через сетку умудрялись бить Минеева, когда он рядом был! Это же всего лишь спорт! Как можно вот так взять и бескультурно абсолютно напасть на одного человека толпой?" - цитирует Магомедалиева портал Sport24.

По словам наставника, на его ученика вступились только "два-три пацана", которые попытались разнять и помочь.

"Что обидно - ни один русский парень не вышел Вове помочь! Позор им всем, позор! Я дагестанец, мусульманин, если со мной человек от души общается, я с ним до конца пойду - без разницы, какой он веры. Там же были ребята, которые общаются с Владимиром, тренируются, здороваются - почему они не помогли? Почему допустили этот беспредел?" - добавил Магомедалиев.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время турнира AMC Fight Nights Global Winter Cup в Москве произошла драка между чемпионом промоушена AMC в среднем весе Владимиром Минеевым и средневесом АСА Магомедом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый год несется во всю мощь. Вот 10 технологичных подарков, которые точно не передарят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика