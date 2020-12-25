ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларусь идут небольшие морозы и снегопад

25.12.2020 14:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

О том, что в Беларуси на субботу, 26 декабря, прогнозируются гололед, снег и до -5 градусов, сообщили в Белгидромете.




Так ночью и с утра в этот день в некоторых регионах Беларуси возможен непродолжительный снег. А днем снег выпадет на большей части территории республики - правда, это будут кратковременные осадки и местами мокрый снег.

Температура ночью ожидается минусовая -5...0 градусов. Но днем уже немного потеплеет - до -3…+2 выше ноля. Ветер при этом ожидается умеренный западного направления, днем, возможно, небольшие порывы. В течение суток на дорогах местами - гололедица, будьте особенно внимательные, если вы водитель.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что в Беларуси на субботу, 26 декабря, прогнозируются гололед, снег и до -5 градусов, сообщили в Белгидромете.
 
Новости дня
Новости разные
 
Террористы «ДНР» и «ЛНР» устроили торговые войны между собой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика