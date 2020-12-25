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Погода в СНГ: сильные морозы на востоке Казахстана, мокрый снег и гололедица в Беларуси
25.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Казахстан
Шубы, пуховики и валенки надевают жители Казахстана. Сильные морозы в четырех областях республики. Холоднее всего на востоке: к выходным столбики термометров опустятся ниже минус 40. На севере – минус 30, в Павлодарской и Акмолинской областях на несколько градусов холоднее. Спасатели рекомендуют взрослым и детям без необходимости не выходить на улицу или перед выходом из дома щеки и подбородок защитить шарфом, а открытые участки тела смазать специальным кремом. Такие меры предосторожности не понадобятся жителям Алматы. Сильные морозы обойдут город стороной. Днем облачно с прояснениями и всего минус два градуса.
Грузия
Солнце светит, но не греет. В Тбилиси температура воздуха ноль – плюс два градуса. Это днем, а вот ночью ожидается легкий мороз – до минус двух. В Восточной Грузии всего на градус холоднее. А вот жителям Аджарии понадобятся зонты и лопаты. Мокрый снег будет засыпать регион до понедельника. Это в горах, а на побережье – в Батуми и Кобулети – ожидается шторм в 5 – 6 баллов.
Беларусь
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О погоде в странах Содружества и Грузии узнали корреспонденты «МИР 24».
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