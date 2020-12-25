Погода в СНГ: сильные морозы на востоке Казахстана, мокрый снег и гололедица в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Настоящую рождественскую погоду с метелью и сугробами подарила москвичам «Грета». Это атлантическихй циклон , который пришел в Центральный регион. Днем в российской столице до минус двух, на дорогах скользко. О погоде в других странах Содружества и Грузии узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Шубы, пуховики и валенки надевают жители Казахстана. Сильные морозы в четырех областях республики. Холоднее всего на востоке: к выходным столбики термометров опустятся ниже минус 40. На севере – минус 30, в Павлодарской и Акмолинской областях на несколько градусов холоднее. Спасатели рекомендуют взрослым и детям без необходимости не выходить на улицу или перед выходом из дома щеки и подбородок защитить шарфом, а открытые участки тела смазать специальным кремом. Такие меры предосторожности не понадобятся жителям Алматы. Сильные морозы обойдут город стороной. Днем облачно с прояснениями и всего минус два градуса.

Грузия

Солнце светит, но не греет. В Тбилиси температура воздуха ноль – плюс два градуса. Это днем, а вот ночью ожидается легкий мороз – до минус двух. В Восточной Грузии всего на градус холоднее. А вот жителям Аджарии понадобятся зонты и лопаты. Мокрый снег будет засыпать регион до понедельника. Это в горах, а на побережье – в Батуми и Кобулети – ожидается шторм в 5 – 6 баллов.

Беларусь



Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Беларуси. Днем от нуля до плюс пяти. Во второй половине дня немного похолодает. Конец декабря – время, когда налим идет на нерест. Сегодня в стране начинает действовать запрет на вылов этого представителя семейства тресковых. Нарушителям грозит штраф до 530 долларов или уголовная ответственность, если будет добыто больше трех особей налима. Запрет продлится до 28 февраля 2021 года.