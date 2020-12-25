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В пятницу Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

25.12.2020 14:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

В пятницу Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

В Белгидромете сообщили, что ночью и утром 26 декабря на дорогах страны ожидается гололедица.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

МЧС Беларуси советует:

  • передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
  • пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
  • неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
  • прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
  • при движении необходимо соблюдать скоростной режим.
 
 
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Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
 
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