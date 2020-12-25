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В пятницу Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
В Белгидромете сообщили, что ночью и утром 26 декабря на дорогах страны ожидается гололедица.
В связи с этим объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
МЧС Беларуси советует:
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Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.
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