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Снова гололедица: оранжевый уровень опасности объявлен на субботу

25.12.2020 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Гололедица ожидается ночью и утром в субботу, об этом сообщили в Белагидромете.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"В ночные и утренние часы 26 декабря на дорогах республики ожидается гололедица", — сообщили синоптики.

В связи с неблагоприятными погодными условиями синоптики объявили на этот день оранжевый уровень опасности.

В субботу в республике будет в основном облачно. Ночью местами, а днем - на большей части территории страны - пройдет кратковременный мокрый снег. На отдельных участках дорог снова появился гололедица.

Ветер западный порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до -5°С, днем от −3°С. до +2°С.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдет кратковременный снег. Днем преимущественно без осадков. Прогнозируется порывистый ветер и гололедица на дорогах. Ночью на улице будет -1..-8° С, днем -5..+1 °С.

Правила поведения во время гололеда: какую обувь носить, как правильно ходить, как безопасно падать, что делать, если вы ушиблись – читайте в инфографике Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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В целом в республике сохранится не очень зимняя, но преимущественно минусовая температура, также возможен снег.
 
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