ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

The Guardian: Водный путь Е-40 может стать «вторым Чернобылем»

25.12.2020 15:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Французская ассоциация Acro сообщила, что строительство данной водной трассы по Припяти будет иметь «радиологическое воздействие» на ее строителей и население.





Строительство водного пути E40 предполагает объединение рек и каналов в основном путем углубления существующих и строительства новых объектов. Большая его часть уже пригодна для судоходства, однако использование маршрута в качестве транспортного водного пути в значительной степени затруднено состоянием отрезка между Варшавой и Брестом, для которого требуется прокладка нового канала.

Планируется, что судоходный маршрут длиной более 2000 километров свяжет Черное море с Балтикой. Водный путь будет пролегать от Гданьска в Польше до Херсона в Украине и пройдет по пяти рекам – Висле, Бугу, Пине, Припяти и Днепру – недалеко от крупных городов региона, включая Брест и Пинск в Беларуси, Варшаву в Польше и Киев в Украине.

В июне этого года уже начались работы по ее строительству на участке реки Припять — в двух с половиной километрах от четвертого реактора Чернобыльской АЭС. Французская ассоциация Acro, проведя исследование по заказу Франкфуртского зоологического общества, сообщила, что строительство данной водной трассы будет иметь «радиологическое воздействие» на ее строителей и население. Ученые из Acro также опасаются, что радиоактивный ил загрязнит питьевую воду для миллионов людей в Украине, сообщает The Guardian. 

Собственно, основные проблемы могут затронуть именно граждан Украины, а претензии в основном касаются украинских субъектов хозяйствования. 

Международная агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также рекомендовало не проводить работы и оставить нетронутыми радиоактивные загрязнения и отложения в Киевском водохранилище. Проведение работ, по мнению ученых, может также привести к радиоактивному облучению людей, которые живут ниже по течению от участка работ. 

«Это противоречит рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что чернобыльская зона отчуждения должна оставаться нетронутой из-за длительного загрязнения в результате взрыва во времена советской эпохи», — пишут Ведомости.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французская ассоциация Acro сообщила, что строительство данной водной трассы по Припяти будет иметь «радиологическое воздействие» на ее строителей и население.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко потребовал объяснения причин смерти минского подростка, у которого постфактум выявили коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика