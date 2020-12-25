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Лукашенко потребовал объяснения причин смерти минского подростка, у которого постфактум выявили коронавирус

25.12.2020 15:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко потребовал объяснения причин, приведших к смерти ребенка 16 декабря в Городской детской инфекционной клинической больнице Минска. Об этом глава государства заявил, посещая это учреждение, передает корреспондент БЕЛТА.

"Того, кого надо лечить, того надо лечить и спасать. Чтобы не было вот так, как у вас получилось (может, не столько у вас) с этим 13-летним мальчонкой. Я не обвиняю пока никого. Всякое может быть", - сказал Александр Лукашенко.

Было отмечено, что в больнице подросток провел меньше суток. "А чем занималось поликлиническое звено? Не должно этого быть. Вы родителям не объясните. Вы же сама мама (обращаясь к главврачу больницы Марине Соколовой. - Прим. БЕЛТА). Я отец. Понимаете, для меня ребенок - это больше чем святое, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы должны были предпринять всякие меры для того, чтобы спасти ребенка. Когда умирает ребенок - это катастрофа. Поэтому мы должны в этом отношении работать очень четко".

"Еще раз говорю: я от вас требую объяснения по этому поводу. Чтобы это не произошло снова. Не должно быть "может быть не изучено". Вы мне доложите, в чем причина. Если наши врачи не умеют с какими-то видами болезней бороться, если они вообще не понимают, что это такое, ну так мы будем их учить. Это ж понятно, они же не боги", - заявил Александр Лукашенко.

"Видите - ребенок, температура за 40. Пусть он только заболел. Немедленно ей звонок (главврачу больницы. - Прим. БЕЛТА): помогите, спасите! Тогда надо консилиумы проводить, а не тогда, когда на ИВЛ ребенок находится. Консилиум надо проводить в начале. Нельзя лечить на дому, когда опасность".

"Я понимаю, что к вам привезли, тут современнейшее оборудование. Конечно, вы делали все, что могли. Но если уже необратимые процессы начались, что сможешь... Вот здесь мы должны работать", - резюмировал Лукашенко.

О том, чтобы перевести детей на дистанционное обучение, чтобы минимизировать сам риск заражения, он даже не думает. 
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко потребовал объяснения причин, приведших к смерти ребенка 16 декабря в Городской детской инфекционной клинической больнице Минска. Об этом...
 
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