Лукашенко потребовал объяснения причин смерти минского подростка, у которого постфактум выявили коронавирус

"Того, кого надо лечить, того надо лечить и спасать. Чтобы не было вот так, как у вас получилось (может, не столько у вас) с этим 13-летним мальчонкой. Я не обвиняю пока никого. Всякое может быть", - сказал Александр Лукашенко.





Было отмечено, что в больнице подросток провел меньше суток. "А чем занималось поликлиническое звено? Не должно этого быть. Вы родителям не объясните. Вы же сама мама (обращаясь к главврачу больницы Марине Соколовой. - Прим. БЕЛТА). Я отец. Понимаете, для меня ребенок - это больше чем святое, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы должны были предпринять всякие меры для того, чтобы спасти ребенка. Когда умирает ребенок - это катастрофа. Поэтому мы должны в этом отношении работать очень четко".





"Еще раз говорю: я от вас требую объяснения по этому поводу. Чтобы это не произошло снова. Не должно быть "может быть не изучено". Вы мне доложите, в чем причина. Если наши врачи не умеют с какими-то видами болезней бороться, если они вообще не понимают, что это такое, ну так мы будем их учить. Это ж понятно, они же не боги", - заявил Александр Лукашенко.





"Видите - ребенок, температура за 40. Пусть он только заболел. Немедленно ей звонок (главврачу больницы. - Прим. БЕЛТА): помогите, спасите! Тогда надо консилиумы проводить, а не тогда, когда на ИВЛ ребенок находится. Консилиум надо проводить в начале. Нельзя лечить на дому, когда опасность".





"Я понимаю, что к вам привезли, тут современнейшее оборудование. Конечно, вы делали все, что могли. Но если уже необратимые процессы начались, что сможешь... Вот здесь мы должны работать", - резюмировал Лукашенко.





О том, чтобы перевести детей на дистанционное обучение, чтобы минимизировать сам риск заражения, он даже не думает.