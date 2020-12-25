ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Исследование: коронакризис позитивно отразился на ломбардах в Беларуси

25.12.2020 15:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Компания SATIO, опрашивая белорусские бизнесы, выяснила, что коронакризис позитивно отразился на ломбардах. У населения стало меньше денег, и поэтому услуги по закладу имущества востребованы.

- Мы растем как на дрожжах — на 10−20% в месяц. До кризиса тоже росли, но в разы медленнее. Пока даже дивиденды не выводим — всю прибыль вовлекаем в оборот. Пока справляемся без банковской помощи», — рассказали SATIO в одной из крупных сетей ломбардов.

Как сообщалось, с апреля 2020 года действует новый указ о микрофинансовых организациях. Он ввел некоторые новые опции для ломбардов. Например, это работа в режиме комиссионного магазина. При этом в декабре 2020 года приняты поправки в Налоговый кодекс, которые поднимают ставку налога на прибыль с 25 до 30% для ломбардов. Это должно произойти в 2021-2022 годах.

Всего в опросе SATIO участвовало 420 компаний со всей страны. На вопросы отвечали собственники, топ-менеджеры, директора. Из всех участников 14% — госсектор, 9% — частники с долей иностранного капитала, 78% — просто частники.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания SATIO, опрашивая белорусские бизнесы, выяснила, что коронакризис позитивно отразился на ломбардах. У населения стало меньше денег, и поэтому услуги по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как живет 81-летняя Галина Филипповна из Гродно, которая прославилась после встречи с Сергеем Тихановским
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика