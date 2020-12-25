Как живет 81-летняя Галина Филипповна из Гродно, которая прославилась после встречи с Сергеем Тихановским





«Правда, на некоторых посмотрели в Гродно, так они хорошо устроились. „Лукашенко плохой“ — а сами живут во дворцах! Какая-то 80-летняя женщина кричала, орала. Прислали мне фотографию: особняк сына и ее особняк на одной площадке. Чего тебе не хватает?» — возмущался президент.





Ну, а вечером в программе «Панорама» на канале «Беларусь 1» даже вышел сюжет и с дрона показали дом, где живет 81-летняя Галина Филипповна.





Пожилая женщина его тогда посмотрела и была удивлена, что журналисты госканала во время подготовки сюжета к ней не зашли поговорить. Она бы и им, и президенту сразу же объяснила, откуда деньги на «особняк».





Галина Филипповна говорит, что с того момента в ее жизни внешне мало, что поменялось. Правда, уточняет, здоровье от переживаний из-за событий в Беларуси пошатнулось.





— Ой, однажды ноги отказали, так я переволновалась. Сын думал, что все — умираю, но выкарабкалась. Но здоровье, конечно, уже не то — плохо хожу уже. И если бы не эти проблемы, то выходила бы каждый день на площадь, а так приходилось все смотреть в интернете. Вот здесь моя жизнь сильно изменилась, кстати. Если раньше новости я смотрела нечасто, то сейчас и утром и вечером перед компьютером сижу и все читаю.





Галина Филипповна говорит, что после того первого раза, когда над домом летал квадрокоптер, кто-то над домом ее семьи еще два раза (и почему-то ночью) поднимал аппарат.





— Не понимаю, что это было и почему именно ночью. Кто-то думал, что у меня здесь люди собираются? Или я не сплю и что-то делаю. Шум, собаки лают, квадрокоптер летает над домом. Потом все успокоилось и жизнь вернулась в нормальное русло. В гости ко мне так никто и не пришел, чтобы узнать и про дом, и про деньги. Так и живу. А вообще, конечно, сильно переживаю из-за того, что происходит в стране. После выборов было страшно и волнительно. Потом переполняла гордость за наших людей. Я вижу, что белорусы за эти дни стали одной нацией, одной семьей, которая потом будут все жить дружно. Я каждый день думаю о том, что Беларусь должна стать страной, где правит демократия. Со всеми проблемами мы справимся, ведь, посмотрите, как все друг друга поддерживают, стоят локоть к локтю. Конечно, такие подъемы сменяются депрессией, когда я вижу очередные разгоны акций и то, как относятся к людям. Но все же живу с надеждой на победу.





Галина Филипповна говорит, что после ее «минуты славы», интерес к ее персоне поутих. Она, как и раньше, продолжила переписываться с Сергеем Тихановским, но признается, что давно уже не получала от него писем, хоть свои исправно ему отправляет.