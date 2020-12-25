Источник материала: Хартия'97

Семь позитивных новостей уходящего года 25.12.2020, 15:04

фото:Радыё Свабода»

Самая главная — белорусы стали народом.

Семь новостей, которые порадовали белорусов в этом году, приводит «Радыё Свабода» .

Google признал созданный белорусами сервис для сна лучшей мобильной программой года

Мобильная платформа Google Play ежегодно определяет лучшие продукты в ряде номинаций. «Лучшая мобильная программа (Best App)» — не самая престижная из них.

Сама команда называет Loóna гидом, который «отправляет вас в ночное путешествие». Пользователь выбирает сцену, соответствующую своему настроению, а затем «раскрашивает волшебные лекции» — и расслабляется. Loóna представляет собой комбинацию визуального ряда, звуковой атмосферы, взаимодействия с пользователем и истории. Все вместе помогает создать условия для сна. Рейтинг программы в Google Play – 4,4, в App Store — 4,9.

Сервис для сна Loóna появился в августе прошлого года. Его разработали белорусские программисты-ИТ-предприниматели Андрей Янчуревич, Дмитрий Дорин, Сергей Гончар и Евгений Невгень. Они известны как создатели успешного сервиса фото - и видеофильтров для селфи MSQRD, купленного в 2016 году Facebook’ом.

В Беловежскую пущу вернулся бурый медведь

Видеоролик из жизни чрезвычайного белорусского животного появился на канале WildBelarus. Специалисты сообщают, что последний медведь в Беловежской пуще был убит в 1879 году. Все попытки вернуть его до сих пор были напрасными.

Дикие медведи живут в Налибокской пуще.

Шенген подешевел до 35 евро

Только не сочтите за издевательство, ведь этой новости ждали долго, а дождались как раз в год закрытых границ, локдаунов и политического кризиса в Беларуси.

Тем не менее с 1 июля белорусы могут платить за шенгенскую визу не 80 евро, а 35. От этой даты вступил в силу Договор о реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом.

Согласно соглашению Беларусь обязуется принимать на свою территорию граждан, нарушивших условия въезда на территорию ЕС или условия пребывания в ЕС. Соглашение касается как лиц, имеющих разрешение на проживание в ЕС или действующую визу, выданную Беларусью, так и тех, кто незаконно попал на территорию ЕС после пребывания на территории Беларуси или транзита через нее.

Андрей Горват и его друзья купили дворец своей жизни

Вся Беларусь следила за драматической историей любви Андрея Горвата к дворцу в Наровле на странице писателя в Facebook.

14 лет назад Андрей Горват увидел дворец Горватов в Наровле и говорит, что полюбил его, как близкого человека. В конце 2020-го его мечта сбылась - к Андрею Горвату присоединился бизнесмен, создатель культурного пространства в Мозырском монастыре «Долина ангелов» Александр Баранов и главный редактор независимого медиа в Гомеле «Сильные новости» Петр Кузнецов.

Почти за 54 тысячи белорусских рублей дворец перешел в управление друзей, и теперь помочь в его восстановлении может каждый.

А история воссоединения писателя с объектом любви уже описывается им в постах и, кто знает, может, станет следующей книгой.





Лидский шоколад назвали лучшим в мире

Кто бы подумал, что Беларусь станет страной шоколада! Но семье бизнесменов Елены Тиханович и Вадима Бочарова из Лиды удалось прославить Родину.

В ноябре во Флоренции проходил международный конкурс The International Chocolate Awards. Там Лидский шоколад, который год находился в бочке из-под виски, получил золотую медаль и специальный приз от жюри.

Считается, что это одна из самых престижных наград в мире в области изготовления шоколадки. И здесь белорусы первые.

Вторая книга о Гарри Поттере вышла по-белорусски

И все благодаря переводчице Елене Петрович и издательству «Янушкевич». И кто, как не этот смелый и искренний герой, может поддержать белорусов в борьбе со злом?

Белорусы стали «людзьмі звацца»

Журналисты, конечно же, спросили читателей во всех социальных сетях, какие новости больше всего порадовали их в этом году. Люди писали много личного – кто-то закончил университет, а у кого-то родились дочь или сын. Но больше всего в этом году белорусов радовало единство и солидарность. Примерно вот так.



