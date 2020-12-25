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Навальный уверен, что ФСБ знала о его разговоре с «отравителем»

25.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Навальный уверен, что ФСБ знала о его разговоре с «отравителем»

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  • 25.12.2020, 14:49
  • 3,129
Навальный уверен, что ФСБ знала о его разговоре с «отравителем»
Алексей Навальный

Однако спецслужбы скрыли все от Путина.

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что звонил не только одному сотруднику ФСБ и уверен, что само ведомство знает об их разговоре, но скрыло от президента России.

Навальный рассказал, что некоторым ФСБшникам звонил и представлялся, такие разговоры длились 15 секунд, другие его узнавали по голосу.

Он рассказал, что разговор с "отравителем" у него был записан еще до первого расследования, однако его не публиковали, поскольку якобы хотели поймать на лжи Путина.

"ФСБ помогает Путину держаться у власти, но это они его подставили. Первый же человек, которому я позвонил со словами "Это Навальный. Ты зачем меня хотел убить?", очевидно, должен был позвонить начальству. Конечно, они прослушали все разговоры, которые я вел с телефона, и они знали точно, о чем я говорил с Кудрявцевым, и что он мне все выболтал.

Но Путину они этого не сказали, потому что защищали себя, хотели скрыть свой провал. Это грандиозное унижение для ФСБ", — рассказал Алексей Навальный.

21 декабря Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации.

ФСБ разговор Алексея Навального со своими сотрудниками назвала подделкой и провокацией. Спецслужба по этому факту начала проверку.

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