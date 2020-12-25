С 1 января введут изменения в расчет пенсий

Источник материала: Tut.by

С 2021 года будут по-новому рассчитывать пенсии. Так, период, за который берут заработок для расчета этих выплат, увеличат на один год — до 27 лет подряд стажа работы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что изменится с 1 января

Сейчас для расчета пенсии учитывается зарплата за последние 26 лет (312 месяцев) работы подряд (или меньше, если вы проработали меньше 26 лет). С 1 января 2021 года его повысят на один год — до 27 лет (324 месяца). Ежегодно этот период увеличивается на 1 год до фактически имеющегося стажа работы.

Как рассчитывают пенсию

Если предположить, что вы выходите на пенсию в 2021 году и работали без перерывов, то для расчета пенсии возьмут вашу зарплату за последние 27 лет. Если за это время был период, когда вы не работали, то зарплату возьмут за более ранние годы пропорционально этим перерывам. При этом непрерывный стаж на размер пенсии не влияет , никаких бонусов за него не полагается.

Важно не только то, сколько вы зарабатывали, но и то, как ваша зарплата соотносилась со средней по стране работников по стране. Исходя из этих двух показателей рассчитывается индивидуальный коэффициент заработка пенсионера, или пенсионный коэффициент. Происходит это так. Ваш фактический заработок за каждый месяц за последние 26 лет работы (пи расчете пенсии в 2020-м) сравнивается со средней зарплатой по стране за тот же месяц. Если коэффициент получился 1 — значит, ваша зарплата равнялась средней. Если 1,5 — в полтора раза больше, если 0,5 — в полтора меньше. Коэффициенты за каждый месяц суммируются, а потом делятся на количество учтенных месяцев. В результате получается итоговый пенсионный коэффициент — число с пятью знаками после запятой. Именно его используют при расчете пенсии.

Что еще изменится по пенсиям с 2021 года

С 1 января 2021 года на полгода вырастет пенсионный возраст, а также минимальный страховой стаж, который необходим для получения трудовой пенсии. Это очередное плановое поэтапное повышение. Со следующего года введут изменения по пенсиям для многодетных матерей, которые сейчас могут попасть в «пенсионную ловушку», и для людей с инвалидностью. Новшества появятся и для работников с неполным страховым стажем.

Так, в 2021 году пенсионный возраст для мужчин составит 62 года и 6 месяцев, для женщин — 57 лет и 6 месяцев. В 2020 году минимальный страховой стаж составляет 17,5 года, с 1 января 2021 года он увеличится на полгода до 18 лет.