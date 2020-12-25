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Тюнинг-ателье Manhart сделало из кроссовера BMW X7 внедорожник

25.12.2020 15:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не так давно на переделке в немецком тюнинг-ателье Manhart побывала первая модель от Toyota, однако имя себе эта фирма сделала на проектах по доводке автомобилей BMW. И теперь в перечне модифицированных в Manhart машин баварской марки появился флагманский кроссовер X7.


Примечательно, что в этот раз в бюро не стали навешивать на автомобиль разного рода спойлеры с расширителями колесных арок и занижать подвеску, а напротив, постарались улучшить проходимость большого кроссовера. Ему перенастроили пневмоподвеску, благодаря чему дорожный просвет увеличился на 40 мм, также X7 получил новые 20-дюймовые колеса с внедорожными шинами Maxxis Bighorn MT-764 размерностью 305/50. А завершает брутальный, так сказать, образ оригинальная матовая пленка на кузове с 3D-элементами, имитирующими заклепки.



На прокачке двигателей BMW в Manhart набили руку. За основу был взят X7 M50i, 4,4-литровый битурбо-V8 которого получил фирменный модуль управления двигателем, выпускную систему из нержавеющей стали и прочие доработки — в итоге отдача достигает 650 л.с., а крутящий момент 920 Нм. К слову, это на 29 л.с. и 100 Нм больше, чем у Alpina XB7, показанной весной и за основу которой также взят X7 M50i с 530-сильным стоковым мотором. Динамические характеристики в компании не приводят.


К слову, новый проект Manhart называется MHX7 650 Dirt Edition, а весь пакет переделок для X7 M50i обойдется без малого в 23 тысячи евро.

 
 
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В перечне модифицированных в Manhart машин баварской марки появился флагманский кроссовер BMW X7, которому решили улучшить проходимость.
 
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