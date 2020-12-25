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Тюнинг-ателье Manhart сделало из кроссовера BMW X7 внедорожник
Источник материала: Tut.by
Не так давно на переделке в немецком тюнинг-ателье Manhart побывала первая модель от
Примечательно, что в этот раз в бюро не стали навешивать на автомобиль разного рода спойлеры с расширителями колесных арок и занижать подвеску, а напротив, постарались улучшить проходимость большого кроссовера. Ему перенастроили пневмоподвеску, благодаря чему дорожный просвет увеличился на 40 мм, также X7 получил новые 20-дюймовые колеса с внедорожными шинами Maxxis Bighorn MT-764 размерностью 305/50. А завершает брутальный, так сказать, образ оригинальная матовая пленка на кузове с 3D-элементами, имитирующими заклепки.
На прокачке двигателей BMW в Manhart набили руку. За основу был взят
К слову, новый проект Manhart называется MHX7 650 Dirt Edition, а весь пакет переделок для X7 M50i обойдется без малого в 23 тысячи евро.
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В перечне модифицированных в Manhart машин баварской марки появился флагманский кроссовер BMW X7, которому решили улучшить проходимость.
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