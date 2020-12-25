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Политзаключенному Игорю Лосику продлили содержание под стражей до 25 марта. Он продолжает голодовку

25.12.2020 16:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политзаключенному Игорю Лосику продлили продлили срок содержания под стражей на три месяца — до 25 марта. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщила его жена Дарья.





Срок содержания Лосика под стражей по предварительному обвинению должен был завершиться 25 декабря, напоминает Радио "Свабода". Но 15 декабря ему предъявили новое обвинение — "подготовка к участию в массовых беспорядках" (ч. 2 ст. 293 УК). Парень своей вины не признал и в знак протеста объявил голодовку. Он требует снять все все обвинения или изменить ему меру пресечения.

Дарья Лосик присоединилась к голодовке мужа в тот же день, 15 декабря. Но 21-го она прекратила голодовку, объяснив это сильным прессингом. Сам Лосик голодовку прекращать не намерен.

Игоря Лосика, администратора сообщества и ТГ-канала "РБ головного мозга", задержали 25 июня после обыска дома в Барановичах. На его ТГ-канал в тот момент были подписаны 167 тысяч человек (сейчас более 400 тысяч).

Дома политзаключенного ждут жена и двухлетняя дочь. 
 
 
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Политзаключенному Игорю Лосику продлили продлили срок содержания под стражей на три месяца — до 25 марта. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщила его жена Дарья.
 
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