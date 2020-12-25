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В санатории «Беларусь» в Друскининкае прокомментировали блокировку счетов из-за санкций ЕС

25.12.2020 16:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава санатория Илья Епифанов прокомментировал ситуацию с блокировкой счетов здравницы.

В санатории «Беларусь» в Друскининкае прокомментировали блокировку счетов из-за санкций ЕС

По его словам, пишет DELFI, администрацию «никто не предупредил, никакой документ нам не прислал, не было информации и об аресте счетов, мы узнали об этом, когда попытались сделать перевод».

Он отметил, что только 21 декабря (счета были заблокированы 18-го) Swedbank сообщил, что «наши счета арестованы». Также в банке отметили, что это произошло из-за санкций ЕС в отношении Беларуси.

«Мы специально зашли на сайт ЕС, где перечислены попавший под санкции предприятия. О белорусском санатории там ничего не сказано. Несмотря на это, мы не можем пользоваться деньгами, а ведь для работников — это единственный источник доходов», — сказал Епифанов.

Белорусская здравница на литовской земле была возведена согласно межправительственному соглашению (земля сдана в аренду на 99 лет).

Swedbank СМИ ничего комментировать не стал. Его представитель Саулюс Абрашкявичюс отметил, что «по закону, банк не может передавать информацию об услугах, предоставляемых конкретным физическим и юридическим лицам».

 
 
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Глава санатория Илья Епифанов прокомментировал ситуацию с блокировкой счетов здравницы.
 
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