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В санатории «Беларусь» в Друскининкае прокомментировали блокировку счетов из-за санкций ЕС
Источник материала: Навiны
Глава санатория Илья Епифанов прокомментировал ситуацию с блокировкой счетов здравницы.
По его словам, пишет
Он отметил, что только 21 декабря (счета были заблокированы 18-го) Swedbank сообщил, что «наши счета арестованы». Также в банке отметили, что это произошло из-за санкций ЕС в отношении Беларуси.
«Мы специально зашли на сайт ЕС, где перечислены попавший под санкции предприятия. О белорусском санатории там ничего не сказано. Несмотря на это, мы не можем пользоваться деньгами, а ведь для работников — это единственный источник доходов», — сказал Епифанов.
Белорусская здравница на литовской земле была возведена согласно межправительственному соглашению (земля сдана в аренду на 99 лет).
Swedbank СМИ ничего комментировать не стал. Его представитель Саулюс Абрашкявичюс отметил, что «по закону, банк не может передавать информацию об услугах, предоставляемых конкретным физическим и юридическим лицам».
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Глава санатория Илья Епифанов прокомментировал ситуацию с блокировкой счетов здравницы.
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