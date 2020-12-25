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Политзаключенному Игорю Лосику продлили содержание под стражей до 25 марта

25.12.2020 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Политзаключенному Игорю Лосику продлили содержание под стражей до 25 марта

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  • 25.12.2020, 15:50
  • 1,219
Политзаключенному Игорю Лосику продлили содержание под стражей до 25 марта
Игорь Лосик

Он продолжает голодовку.

Политзаключенному Игорю Лосику продлили продлили срок содержания под стражей на три месяца — до 25 марта. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщила его жена Дарья, пишет сайт "Еврорадио".

Срок содержания Лосика под стражей по предварительному обвинению должен был завершиться 25 декабря, напоминает Радио "Свабода". Но 15 декабря ему предъявили новое обвинение — "подготовка к участию в массовых беспорядках" (ч. 2 ст. 293 УК). Парень своей вины не признал и в знак протеста объявил голодовку. Он требует снять все все обвинения или изменить ему меру пресечения.

Дарья Лосик присоединилась к голодовке мужа в тот же день, 15 декабря. Но 21-го она прекратила голодовку, объяснив это сильным прессингом. Сам Лосик голодовку прекращать не намерен.

Игоря Лосика, администратора сообщества и ТГ-канала "РБ головного мозга", задержали 25 июня после обыска дома в Барановичах. На его ТГ-канал в тот момент были подписаны 167 тысяч человек (сейчас более 400 тысяч).

Дома политзаключенного ждут жена и двухлетняя дочь.

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