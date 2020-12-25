Страшная авария на витебской трассе: маршрутка в кювете, сбитый водитель

Источник материала: ОНТ

Вышел проверить и погиб. На витебской трассе машина сбила водителя легковушки, который вышел посмотреть все ли в порядке с маршруткой, которая вылетела в кювет на его глазах

Мужчина убедился, что все целы (в маршрутке ехали 19 человек) и направился к своему автомобилю. Как раз в этот момент его сбила другая машина. От полученных травм водитель погиб на месте. Следователи выясняют все обстоятельства. По оперативной информации, в первом столкновении водитель легкового автомобиля, выезжая с обочины, не уступил дорогу маршрутному такси.

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