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Страшная авария на витебской трассе: маршрутка в кювете, сбитый водитель

25.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Страшная авария на витебской трассе: маршрутка в кювете, сбитый водитель

Вышел проверить и погиб. На витебской трассе машина сбила водителя легковушки, который вышел посмотреть все ли в порядке с маршруткой, которая вылетела в кювет на его глазах

Мужчина убедился, что все целы (в маршрутке ехали 19 человек) и направился к своему автомобилю. Как раз в этот момент его сбила другая машина. От полученных травм водитель погиб на месте. Следователи выясняют все обстоятельства. По оперативной информации, в первом столкновении водитель легкового автомобиля, выезжая с обочины, не уступил дорогу маршрутному такси.   

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Вышел проверить и погиб. На витебской трассе машина сбила водителя легковушки, который вышел посмотреть все ли в порядке с маршруткой, которая вылетела в кювет на...
 
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