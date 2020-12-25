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В Могилёве открылся офис Деда Мороза

25.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Могилёве открылся офис Деда Мороза

Шепнуть на ушко Деду Морозу свою заветную мечту теперь можно в Могилёве. Здесь открылся офис главного волшебника. 

Детишек встречают сказочные персонажи, развлекают гостей и сопровождают в новогодние апартаменты. У малышей есть возможность не только пообщаться с Дедом Морозом, но и отправить письмо по новогодней почте – опустить в специальный ящик. Первые посетители пришли с подарками: красочная открытка с пожеланиями находится внутри. Не приходится скучать и Деду Морозу со Снегурочкой. Детишки к встрече готовятся: учат стихи и новогодние песни. Хороводы у ёлки, весёлые конкурсы. Отсюда никто не уйдёт равнодушным.

Офис главного волшебника открыт в областном Дворце культуры. Принимать детишек в своих новогодних апартаментах Дедушка Мороз будет до 30 декабря.  

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Шепнуть на ушко Деду Морозу свою заветную мечту теперь можно в Могилёве. Здесь открылся офис главного волшебника.  Детишек встречают сказочные персонажи,...
 
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