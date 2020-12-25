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В Орше из-за прорыва канализации сточные воды попали в Днепр

25.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Орше из-за прорыва канализации сточные воды попали в Днепр

В Орше сточные воды попали в Днепр из-за прорыва канализационного коллектора. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Оршанская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды обследовала акваторию реки. По их данным, видимых загрязнений поверхности воды и мора рыбы выявлено не было. Для проведения подробных анализов взяты пробы воды. Их результаты будут готовы 29 декабря. 

В 20:30 коллектор был восстановлен.

Фото: БЕЛТА

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В Орше сточные воды попали в Днепр из-за прорыва канализационного коллектора. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Оршанская городская и районная инспекция...
 
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