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В Орше из-за прорыва канализации сточные воды попали в Днепр
Источник материала: ОНТ
В Орше сточные воды попали в Днепр из-за прорыва канализационного коллектора. Об этом
Оршанская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды обследовала акваторию реки. По их данным, видимых загрязнений поверхности воды и мора рыбы выявлено не было. Для проведения подробных анализов взяты пробы воды. Их результаты будут готовы 29 декабря.
В 20:30 коллектор был восстановлен.
Фото: БЕЛТА
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В Орше сточные воды попали в Днепр из-за прорыва канализационного коллектора. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Оршанская городская и районная инспекция...
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