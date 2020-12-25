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В Свислочи 120 частных и 11 многоквартирных домов остались без воды
Источник материала: ОНТ
В Свислочи прорвало трубопровод. Из-за этого без воды остались 120 частных домов, 11 многоквартирных и четыре общежития, сообщили в
В 15:30 водоснабжение восстановили.
Фото: БЕЛТА
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В Свислочи прорвало трубопровод. Из-за этого без воды остались 120 частных домов, 11 многоквартирных и четыре общежития, сообщили в пресс-службе МЧС. В 15:30...
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