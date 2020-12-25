В Свислочи 120 частных и 11 многоквартирных домов остались без воды

Источник материала: ОНТ

В Свислочи прорвало трубопровод. Из-за этого без воды остались 120 частных домов, 11 многоквартирных и четыре общежития, сообщили в пресс-службе МЧС.

В 15:30 водоснабжение восстановили.

Фото: БЕЛТА

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