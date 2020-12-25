Диетологи рассказали, как не набрать в новогоднюю ночь лишние килограммы

Источник материала: ОНТ

Чтобы Новый год прошел «без лишних килограммов на боках», диетолог звезд Маргарита Королёва дала несколько советов, как не переесть в праздничную ночь и обойтись без неприятных последствий. Об этом она рассказала РИА «Новости».

Во-первых, диетолог советует заранее расписать меню, а не покупать продукты в магазине интуитивно и с запасом.

Во-вторых, не стоит делать меню слишком «тяжелым». Если не хотите поправиться, то стоит ограничить употребление жирного жареного мяса, многослойных салатов, горячительных напитков. Ночные переедания могут привести к неприятным последствиям, вплоть до вызова бригады скорой помощи.

Специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау не советует начинать застолье с алкогольного напитка, потому что после него в разы повышается аппетит – и человек в таком случае съест больше.

Эксперт рекомендует сделать акцент на овощах и каком-то белковом блюде – рыбе и морепродуктах, птице, мясе или бобовых.

Фото: depositphotos/Rawpixel





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