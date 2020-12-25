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Зарплата Милевского в «Минае» составит 3,5 тыс долларов в месяц
Источник материала: Партизан
Зарплата новичка «Миная» Артема Милевского составит около 100 тысяч гривен в месяц (3,5 тыс долларов), сообщает «UA-Футбол».
По информации источника, также предусмотрены премиальные.
«Минай» объявил о подписании контракта с Милевским на 1,5 года.
Последним клубом 35-летнего украинца было «Динамо» Брест, за которое он забил 20 голов и сделал 32 ассиста в 104 матчах. Контракт с белорусским клубом был рассчитан до 31 декабря 2020 года.
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Зарплата новичка «Миная» Артема Милевского составит около 100 тысяч гривен в месяц (3,5 тыс долларов), сообщает «UA-Футбол».
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