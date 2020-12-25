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Умер замглавы МИД Олег Кравченко

25.12.2020 16:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня стало известно о смерти заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко.

Умер замглавы МИД Олег Кравченко
Фото МИД Беларуси

Эту информацию TUT.BY сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Будущий дипломат родился в 1971 году в Минске. Окончил юридический факультет БГУ, аспирантуру Института философии и права НАН. Кандидат юридических наук.

1994–1999 гг. — атташе, третий секретарь Службы госпротокола, третий секретарь, второй секретарь, начотдела Договорно-правового управления МИД.

1999–2003 гг. — советник посольства в Швеции (Норвегии и Дании по совместительству).

2003–2007 гг. — советник, замначальника управления — начальник отдела управления гуманитарного сотрудничества и прав человека МИД.

2007–2008 гг. — советник посольства в США.

2008–2014 гг. — временный поверенный в делах Беларуси в США.

2014–2017 гг. — замначальника управления — начотдела США и Канады управления Америки, начальник управления Америки МИД.

С января 2017 г. — замглавы МИД.

20 июля 2020 г. был назначен послом в США.

Владеет английским языком.

У него остались жена и трое детей.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня стало известно о смерти заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко.
 
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