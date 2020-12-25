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Умер замглавы МИД Олег Кравченко
Источник материала: Навiны
Сегодня стало известно о смерти заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко.
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Будущий дипломат родился в 1971 году в Минске. Окончил юридический факультет БГУ, аспирантуру Института философии и права НАН. Кандидат юридических наук.
1994–1999 гг. — атташе, третий секретарь Службы госпротокола, третий секретарь, второй секретарь, начотдела Договорно-правового управления МИД.
1999–2003 гг. — советник посольства в Швеции (Норвегии и Дании по совместительству).
2003–2007 гг. — советник, замначальника управления — начальник отдела управления гуманитарного сотрудничества и прав человека МИД.
2007–2008 гг. — советник посольства в США.
2008–2014 гг. — временный поверенный в делах Беларуси в США.
2014–2017 гг. — замначальника управления — начотдела США и Канады управления Америки, начальник управления Америки МИД.
С января 2017 г. — замглавы МИД.
20 июля 2020 г.
Владеет английским языком.
У него остались жена и трое детей.
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Сегодня стало известно о смерти заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко.
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