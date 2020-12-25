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Голодающего политзаключенного Лосика еще на три месяца оставили за решеткой

25.12.2020 16:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Блогеру Игорю Лосику, которого правозащитники признали политзаключенным, продлили срок содержания под стражей еще на три месяца — до 25 марта 2021 года.

Голодающего политзаключенного Лосика еще на три месяца оставили за решеткой

Как сообщила БелаПАН его жена Дарья, адвокат Игоря планирует обжаловать это решение. Лосик не намерен прекращать голодовку, которую держит с 15 декабря.

Супруга политзаключенного сообщила, что, по информации на 24 декабря, муж «чувствовал себя неплохо»: «Он не жаловался, обещал следить за своим состоянием. Надеюсь, что он сказал правду».

По ее словам, муж только пьет воду, в том числе минеральную. Удалось передать ему препарат «Нормогидрон», который используется при обезвоживании и потере электролитов.

Дарья передала сообщение от Игоря: «Спасибо за «подарок» к Рождеству. Но мне все равно. Я знаю, что я ни в чем не виноват, мне не в чем признаваться. Это знают все вокруг, в том числе и люди, контролирующие мое уголовное дело. Но еще раз повторяюсь, все действия следователей и прокуроров по продолжению репрессий в отношении меня и моей семьи не повлияют на мое решение. После угроз моей семье отступать мне уже некуда. Я готов умереть, но не сдаться, готов долго мучиться, но ломаться я не собираюсь. Хоть мое тело заперто в темнице, моя душа свободна и находится с семьей. Я до последнего вздоха буду их любить».

Сама Дарья, которая из солидарности с мужем голодала неделю, чувствует себя хорошо.

Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня и признан политзаключенным. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что ему предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках).

Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение объявлением бессрочной голодовки до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила и его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена ее прекратить.

 
 
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Блогеру Игорю Лосику, которого правозащитники признали политзаключенным, продлили срок содержания под стражей еще на три месяца — до 25 марта 2021 года.
 
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