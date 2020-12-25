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Уехал и пропал: тело жителя Браслава нашли в заброшенном доме - видео
25.12.2020 16:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Тело находившегося в розыске 29-летнего мужчины обнаружили в Браславском районе, об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
© Photo : МВД РБ
Жителя райцентра начали разыскивать после того, как он уехал в Россию на собственном микроавтобусе и перестал выходить на связь. Ехать он должен был не один, а с товарищем - 32-летним браславчанином. При этом с банковского счета пропавшего списывались деньги за оплату топлива и различных покупок.
Сыщики областного РУВД установили, что к исчезновению причастен тот самый "друг", с которым погибший должен был отправиться в поездку.
Подозреваемый был задержан. Он признался в убийстве, и рассказал, что забрал микроавтобус и банковские карты, а тело закопал в одном из заброшенных домов Браславского района.
Следователи дали правовую оценку действиям подозреваемого, по факту убийства возбуждено уголовное дело по факту убийства. Фигурант был помещен в ИВС.
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Розыск жителя райцентра начался после того, как он уехал в Россию на микроавтобусе - в это время с его счетов проходила оплата покупок.
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