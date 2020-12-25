Умер бывший замминистра МИД и посол Беларуси в США Олег Кравченко

Источник материала: Onliner

Сегодня ушел из жизни белорусский дипломат, бывший замминистра иностранных дел Беларуси и посол нашей страны в США Олег Кравченко, сообщили Onliner в пресс-службе МИД. Он находился на дипслужбе более 25 лет.

Больше 25 лет Олег Иванович находился на дипломатической службе. Он прошел все ступени профессионального роста — от атташе до Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Долгое время он возглавлял посольство нашей страны в США, работал начальником управления Америки МИД. В январе 2017 года стал заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь. 20 июля 2020 года указом президента он был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Соединенных Штатах Америки.

— Олег Иванович был признанным интеллектуалом, человеком глубокой мудрости. Его отличали тонкое чувство юмора, внимание и поддержка по отношению к сотрудникам и подчиненным. Грамотный и ответственный руководитель, искренний, отзывчивый и принципиальный человек, Олег Иванович пользовался симпатией, авторитетом и заслуженным уважением не только в Беларуси, но и у зарубежных партнеров. Память об Олеге Ивановиче Кравченко останется в сердцах его коллег и друзей, — рассказали в МИД.

У Олега Кравченко осталось трое детей.