Лукашенко о задержании «террористической группы»: «Мерзавцы последние. Они везли тоннами оружие через Украину»

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко сегодня во время посещения детской инфекционной больницы упомянул о недавнем задержании «террористической группы» Николая Автуховича и отметил успешную работу спецслужб в пресечении противоправной деятельности, пишет БЕЛТА .

— Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши (я всех приказал к государственным наградам немедленно представить) их не накрыли, ох нам бы Новый год был... Я его [Автуховича], честно говоря, недооценивал. Мне докладывал Комитет госбезопасности. Ну, надо, разбирайтесь с ним... Недооценивал. А вот когда вывернули наизнанку, — сказал Лукашенко. — Готовили теракты по всей стране и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали.

Он заявил, что вопрос пресечения подобной противоправной деятельности держится на жестком контроле.

— Есть несколько группировочек еще. Своих два-три [человека в этих группировках] есть, оттуда [из-за границы] присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно: границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле, — сказал Лукашенко.

Напомним, КГБ и МВД задержали «террористическую группу», которая работала в Гродненской области — в Волковыске и Гродно. Об этом 8 декабря сообщалось в эфире гостелеканала «Беларусь 1». По данным канала, подозреваемые причастны ко взрыву автомобилей силовиков в Гродно и Волковыске, а также к поджогу дома сотрудника органов в райцентре.

Ключевое значение, по версии органов и госСМИ, у задержанного Николая Автуховича. Выдержки из его показаний транслировались в эфире.

— Мне достаточно, чтобы мне «навешали» срок только за то, что я призывал к свержению режима. Это в «Фейсбуке» посмотрите. Всего хватит на пожизненное. У меня вон целая машина арсенала, что мне еще доказывать? — говорил задержанный. У него изъяты автомат, пистолет, глушитель, около 1,5 тыс. патронов, 8 тротиловых шашек и столько же ручных гранат — перечислял закадровый голос.

Кто такой Николай Автухович? Автухович родился в простой волковысской семье, он ветеран Афганистана. С начала 2000-х вел бизнес в родном городе. В 2004-м выдвигался кандидатом в депутаты на парламентских выборах, но по результатам подсчета не набрал большинства голосов. В 2006-м его обвинили в уклонении от уплаты налогов — суд приговорил Автуховича к 3,5 года колонии строгого режима с конфискацией имущества. Вышел в 2008-м, но через год его снова задержали: инкриминировали подготовку теракта, а осудили на пять лет за хранение пяти патронов, найденных при обыске. Николай Автухович был признан политзаключенным.

Статья 289 УК («Акт терроризма») предусматривает лишение свободы от восьми лет. Также ч. 3 статьи при доказанности вины может грозить смертной казнью.