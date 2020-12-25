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Лукашенко: не продавать землю в частную собственность — правильное решение

25.12.2020 17:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко подвел итоги трех лет малой родины. В своей рефлексии он упомянул и отсутствие частной собственности на земельные участки. По его мнению, это решение было правильным, пишет БЕЛТА.

— А когда-то же и меня критиковали за то, что я не разрешаю торговать землей. Вот если бы мы ее раздали, то в этом году голодали бы. А так у нас самый урожайный год, и белорусскими продуктами мы будем обеспечены полностью, — сказал он. — Не надо губить нашу систему. Мы ее выстрадали, выработали за четверть века — хорошую, нормальную систему, и она будет востребована во всем мире.

Еще Лукашенко отметил, что за последние три года проделан значительный объем работы, заметно преобразились многие небольшие населенные пункты. Он заверил, что и в дальнейшем их благоустройство будет продолжено.

— Крупные деревни не бросили и даже маленькие неперспективные хутора не думаем забрасывать. По крайней мере, от Минска до агрогородков мы дошли. Сейчас надо закончить ремонт дорог к агрогородкам. Это мы за пятилетку точно сделаем, чтобы двухполосные нормальные дороги были, — сказал он.

Александр Лукашенко напомнил, что и ранее неоднократно затрагивал тему ценности земли, земельных участков за пределами больших городов, и агитировал всех жителей страны приобретать такие наделы, пустующие дома.

— Чтобы вы в субботу, воскресенье с детишками просто походили по земле. Многие говорят: босиком походи по земле, по траве — и вся дурная энергия уходит в землю, — заявил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Александр Лукашенко подвел итоги трех лет малой родины. В своей рефлексии он упомянул и отсутствие частной собственности на земельные участки. По его...
 
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