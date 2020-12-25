В центре Минска десятки людей почтили память героев Великой Отечественной войны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске почтили память героев Великой Отечественной. В центре белорусской столицы десятки человек поучаствовали в национальном проекте «Память сердца», передает «МИР 24».

Патриотическая акция проходила по всей стране. Кульминация – на площади Победы у обелиска. Кроме того, состоялась церемония открытия электронного альбома памяти «Беларусь помнит. Родные лица Победы». Это виртуальная версия печатного альбома к 75-летию Великой Победы.