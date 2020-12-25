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В центре Минска десятки людей почтили память героев Великой Отечественной войны

25.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске почтили память героев Великой Отечественной. В центре белорусской столицы десятки человек поучаствовали в национальном проекте «Память сердца», передает «МИР 24».

Патриотическая акция проходила по всей стране. Кульминация – на площади Победы у обелиска. Кроме того, состоялась церемония открытия электронного альбома памяти «Беларусь помнит. Родные лица Победы». Это виртуальная версия печатного альбома к 75-летию Великой Победы.

Ранее сообщалось, что в молдавском селе Паланка после реставрации открыли памятник участникам Великой Отечественной войны.



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Теги: Минск
 
 
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Патриотическая акция «Память сердца» проходила по всей стране. Кульминация – на площади Победы у обелиска.
 
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