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В центре Минска десятки людей почтили память героев Великой Отечественной войны
25.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске почтили память героев Великой Отечественной. В центре белорусской столицы десятки человек поучаствовали в национальном проекте «Память сердца», передает «МИР 24».
Патриотическая акция проходила по всей стране. Кульминация – на площади Победы у обелиска. Кроме того, состоялась церемония открытия электронного альбома памяти «Беларусь помнит. Родные лица Победы». Это виртуальная версия печатного альбома к 75-летию Великой Победы.
Ранее сообщалось, что
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Патриотическая акция «Память сердца» проходила по всей стране. Кульминация – на площади Победы у обелиска.
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